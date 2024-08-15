الجيش الإسرائيلي يطالب سكان خان يونس بإخلاء المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، سكان القرارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بإخلاء المنطقة، استعدادًا للبدء في عملية عسكرية.

وقال أدرعي إنه "على جميع السكان المتواجدين في بلوكات 38, 39, 41, 42 في حارات القرارة 3 بإخلاء المنطقة".

وأضاف أدرعي، أن أوامر إخلاء تلك المناطق جاء بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في تلك المناطق، وهو ما سيدفع بالقوات الإسرائيلية للتوجه إلى تلك المناطق.