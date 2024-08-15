وزير الأوقاف يلتقى بالأئمة والوعاظ المدنيين العاملين بالقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت إدارة الشئون المعنوية لقاءً مع الأئمة والوعاظ المدنيين العاملين والمنتدبين بالقوات المسلحة بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لتنمية الوعى الثقافي والعلمي لدى المجتمع المصري.

وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال مدير إدارة الشئون المعنوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيدًا بالدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الوسطية والإعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصري.

كما تم عرض فيلم تسجيلي استعرض دور ومهام إدارة الشئون المعنوية في نشر الوعي الديني والثقافي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أفراد القوات المسلحة والمساهمة في إبراز جهود التنمية الشاملة للدولة بالتعاون مع جميع المؤسسات الإعلامية.

وألقى الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف كلمةً أعرب خلالها عن إعتزازه وتقديره برجال القوات المسلحة التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالي مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذي تقوم به القوات المسلحة في حفظ الوطن وصون مقدساته.

وأكد وزير الأوقاف، حرص الوزارة على التعاون مع القوات المسلحة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبناء الشخصية المصرية ومواجهة الفكر المتطرف.

وفي نهاية اللقاء أشاد الدكتور أسامة الأزهرى بالدور الفعال للأئمة والوعاظ المدنيين العاملين والمنتدبين بالقوات المسلحة في نشر الوعي وتنمية الوازع الدينى وتحصين الفرد المقاتل ضد كافة الأفكار الهدامة باعتباره الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها القوات المسلحة في تنفيذ مهامها لحماية الأمن القومي المصري.