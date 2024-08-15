رصد أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة خارج أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، اليوم الخميس، رصد أول إصابة من السلالة الجديدة من جدري القردة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، طارئة صحية عالمية.

وأفادت الوكالة، في بيان، بأن "شخصا احتاج إلى رعاية" في العاصمة استوكهولم "تمّ تشخيص إصابته بجدري القردة تسببت به السلالة 1".

وأضافت الوكالة "هذه هي أول إصابة تتسبب بها السلالة 1 يتم تشخصيها خارج القارة الإفريقية".

بدوره، أكد ياكوب فورسميد وزير الصحة والشؤون الاجتماعية في السويد، خلال مؤتمر صحفي "تلقينا الآن، خلال فترة ما بعد الظهيرة، تأكيدا بأن لدينا حالة واحدة في السويد من النوع الأكثر خطورة من جدري القردة".

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من كشف وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية سامويل-روجيه كامبا عن حصيلة الوفيات جراء مرض جدري القردة منذ بداية العام الحالي.

وقال الوزير إن المرض أودى بحياة 548 شخصا في البلد منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاته.

وأفاد آخر تقرير بتسجيل البلاد "15664 إصابة محتملة و548 وفاة منذ مطلع العام".

وفي 3 أغسطس الجاري، أفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتسجيل 455 وفاة و14479 إصابة في 25 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 26 والذي يعد حوالى 100 مليون نسمة.

وأضاف الوزير "في الوقت الراهن، كل مقاطعاتنا متأثرة بهذا الفيروس".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن انتشار جدري القردة في أفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.