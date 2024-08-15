كتائب المجاهدين تنعي مقاتلين استشهدا خلال عملية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - نعت كتائب المجاهدين، بلال حسن حسين العرجاني "قائد سرية"، و منير طلعت النجار، في قصف صهيوني مباشر من طائرة استطلاع خلال تأديتهم لمهمة جهاديةٍ، وعملهم على زرع عبوة لآلية عسكرية صهيونية شرق منطقة الخربة شرقي مدينة رفح .

وقالت كتائب المجاهدين في بيانها: استمراراً لدرب الجهاد والفداء والمقاومة ، ومواصلةً لطريق الشهداء البررة تنعي كتائب المجاهدين شهيديها المجاهدين البطلين من فرسان لواء رفح :

القائد الميداني / بلال حسن حسين العرجاني "قائد سرية" .

والشهيد المجاهد / منير طلعت النجار.

والذين ارتقيا شهيدين إلى ربهما مقبلين غير مدبرين بقصف صهيوني مباشر من طائرة استطلاع خلال تأديتهم لمهمة جهاديةٍ وعملهم على زرع عبوة لآلية عسكرية صهيونية شرق منطقة الخربة شرقي مدينة رفح ..

وإننا إذ نزف شهيدينا البطلين اليوم لينضما إلى القوافل المباركة من شهداء كتائب المجاهدين وشهداء شعبنا نؤكد أنا فاتورة الحساب ستظل مفتوحة مع العدو الصهيوني الفاشي لنقتص منه وندفعه أثمان كل جرائمه الجبانة بحول الله ، كما نؤكد أن دماء الشهداء وعظيم التضحيات لن تزيدنا إلا إصراراً على التمسك بطريق المقاومة حتى كنس الإحتلال الصهيوني عن كل أرضنا وتحطيم جيشه النازي وتحقيق أهداف شعبنا .