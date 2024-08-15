بيان عاجل من التحالف الدولي للقاحات بشأن وباء جدري القرود الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن التحالف الدولي، اليوم الخميس، للقاحات تخصيص 500 مليون دولار للاستجابة لوباء جدري القردة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، رصد أول إصابة خارج أفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القرود الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "طارئة صحية عالمية".

وأفادت الوكالة في بيان بأن شخصاً احتاج إلى رعاية في استوكهولم تمّ تشخيص إصابته بجدري القردة تسببت به السلالة 1. هذه هي أول إصابة تتسبب بها السلالة 1 يتم تشخصيها خارج القارة الأفريقية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن انتشار جدري القرود في أفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة، حسب ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وسارعت المنظمة التي تبدي قلقها إزاء تزايد الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية واتّساع رقعة التفشي إلى بلدان مجاورة، للدعوة إلى اجتماع للخبراء للبحث في تفشي المرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبرييسوس، في مؤتمر صحفي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني أنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دولياً. وقبلت بهذا الرأي".

وقال تيدروس: "إن رصد سلالة جديدة من جدري القردة وتفشيها السريع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورصدها في بلدان مجاورة لم يسبق أن أبلغت عن إصابات بها، واحتمال تفشيها على نحو أكبر في أفريقيا وأبعد منها، تثير قلقاً بالغاً".