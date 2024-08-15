انتشال مركب سياحي غارق بخليج العقبة دون خسائر في الأرواح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن مصدر بمحميات جنوب سيناء عن نجاح عملية إنقاذ المركب السياحي، الذي تعرض للغرق مساء أمس أثناء رحلة بحرية في مياه خليج العقبة.

أوضح المصدر أن المركب تعرض لميل أثناء وجوده في المياه وعلى متنه فوج سياحي في رحلة بمحمية رأس محمد. وقد تم نقل جميع الركاب إلى المراكب السياحية القريبة من خلال فرق الإنقاذ بالمحمية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تم اليوم استخراج المركب الغارق ونقله إلى منطقة السقالة، حيث من المقرر فحصه للوقوف على أسباب الحادث.

وأشار صاحب المركب إلى أن المركب تعرض لثقب في القاع بعد دخوله منطقة بها مطب هوائي داخل البحر، مما تسبب في ميله على الجانب الأيمن. وقد قامت المراكب السياحية القريبة بإرسال زودياك لنقل السائحين، بينما قام الغطاسون بربط المركب بحبال وسحبه نحو السقالة. وأوضح أنه لو تم ترك المركب يغرق، لكان انتشاله صعبًا نظرًا لعمق المياه في تلك المنطقة، الذي يتجاوز 120 مترًا.