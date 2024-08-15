شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصرى: هيكلة نظام الثانوية العامة قرار جرئ نحو التطوير والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى، القرار الجديد بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، والتى شملت تقليل عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، للشعب العلمية والأدبية، مؤكدا أن هذه القرارات خطوة حقيقية في التغيير وقرارات جريئة تؤكد على المزيد من التطور فى نواحى عديدة.

وأكد "أبو العلا" فى تصريح ل ”الخليج 365” أن هذه الخطوة تدل على أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطنين وهاجس الثانوية العامة الذى يؤرقهم فكل أب وأم يتمنوا تفوق أبناءهم فى هذه المرحلة التعليمية الفارقة فى حياتهم وهو ما يشكل عبء مادي كبير فى الحصول على دروس خصوصية فى كافة المواد بالإضافة إلى العبء النفسي فى تخوفهم من النتيجة والامتحانات.

وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى، أن هذه القرارات مؤشر جيد على تحسن منظومة التعليم فى مصر ومواجهة الدروس الخصوصية وننتظر قرارات جريئة أخرى للنظر إلى المنظومة بأكملها والنظر أيضا إلى المعلمين لتحسين وضعهم المادي لعدم احتياجهم لإعطاء الدروس الخصوصية.

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، والذى سينطلق فى الحادى والعشرين من سبتمبر المقبل.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الجديد 6 مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم فى العام الماضى، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجى الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة فى الصف الأول الثانوى، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية، وبذلك تكون المواد التى سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة فى العام الجديد هى مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهى مواد نجاح ورسوب.