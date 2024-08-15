بايدن: حماس ممثلة في مفاوضات وقف إطلاق النار عبر الوسطاء المصريين والقطريين

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح له، بان حركة حماس ممثلة في مفاوضات وقف إطلاق النار عبر الوسطاء المصريين والقطريين.
واكد الرئيس الأميركي بان المحادثات في الدوحة بشأن غزة مستمرة، وأجريت للتو اتصالا هاتفيا بهذا الشأن.
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