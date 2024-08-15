خارجية العراق تعلن تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أمبركا

اعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم، إن بغداد أعلنت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب "التطورات الأخيرة"، لكنها لم تدل بتفاصيل. ويستضيف العراق 2500 جندي أميركي ولديه فصائل مرتبطة بقواته الأمنية ومتحالفة مع إيران.

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