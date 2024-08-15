القناة 13 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية أن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل ولن ينتظر إيران

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "جهات أمنية نقلت لنتانياهو رسالة مفادها أن الاختيار هو بين صفقة الرهائن أو حرب إقليمية"، كاشفةً أن "تقديرات إسرائيلية أن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل ولن ينتظر إيران".

وذكرت القناة، أن "بقاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة ليوم آخر علامة إيجابية مهمة".

كذلك نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أن "الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة الليلة ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات غداً".