أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "جهات أمنية نقلت لنتانياهو رسالة مفادها أن الاختيار هو بين صفقة الرهائن أو حرب إقليمية"، كاشفةً أن "تقديرات إسرائيلية أن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل ولن ينتظر إيران".
وذكرت القناة، أن "بقاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة ليوم آخر علامة إيجابية مهمة".
كذلك نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أن "الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة الليلة ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات غداً".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية أن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل ولن ينتظر إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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