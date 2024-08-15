الجيش: دهم منازل مطلوبين وتوقيف مواطن في بلدة قب الياس - البقاع

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهموا منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع، وأوقفت المواطن (غ.و.) لإطلاقه النار".

وأكدت أن "التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".