الجيش: دهم منازل مطلوبين وتوقيف مواطن في بلدة قب الياس - البقاع

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهموا منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع، وأوقفت المواطن (غ.و.) لإطلاقه النار".
وأكدت أن "التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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