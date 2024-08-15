الحشيمي التقى مازن الخطيب وبحثا العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في لبنان

زار النائب بلال الحشيمي مدير عام التعليم العالي مازن الخطيب، في مكتبه بوزارة التربية والتعليم العالي، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في لبنان.

وأكد الخطيب، خلال اللقاء، أن "الوزارة لم تقصر في إنجاز آلاف المعاملات المتعلقة بمعادلات الشهادات الجامعية، رغم التحديات والضغوط التي تواجهها".

بدوره، أثنى الحشيمي على "الجهود التي يبذلها الدكتور مازن الخطيب في وزارة التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بإنجاز معاملات معادلات الشهادات الجامعية"، مشيراً الى أن "الخطيب واصل العمل بجد وإصرار لخدمة المواطنين وتسهيل أمورهم، على الرغم من التحديات التي تواجه الوزارة".

وأكد أن "التزام الخطيب وإدارة المعادلات وجميع الموظفين في الوزارة بمسؤولياتهم يعكس حرصهم على تطوير قطاع التعليم العالي في لبنان".

كما شدد على "أهمية الاستمرار في هذا النهج لخدمة المجتمع وتعزيز التعليم العالي في البلاد، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة من قبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".