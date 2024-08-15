منظمة الصحة حذّرت من تسجيل حالات إضافية من جدري القردة في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من تسجيل حالات إضافية مستوردة من جدري القردة الناتج عن السلالة الجديدة من الفيروس في أوروبا، بعد ساعات من إعلان السويد رصد حالة أولى خارج إفريقيا.

ولفتت المنظمة، الى أن "تأكيد رصد إصابة بجدري القردة ناتجة عن السلالة 1 في السويد هو انعكاس واضح لترابط عالمنا... من المرجح أن يتم رصد حالات مستوردة إضافية من السلالة الجديدة في منطقة أوروبا في الأيام والأسابيع المقبلة".