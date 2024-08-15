النشرة: حريق كبير في السوق التجاري في أدجمي - أبيدجان والقسم الأكبر منه يعود لأبناء الجالية اللبنانية

افادت معلومات لـ "النشرة" باندلاع حريق كبير في السوق التجاري في أدجمي - أبيدجان، ولفتت الى ان القسم الأكبر منه يعود لأبناء الجالية اللبنانية.

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