وزير الصحة السويدي يعلن عن أول حالة إصابة بجدري القردة

اعلن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السويدي ياكوب فورسميد أول حالة إصابة بجدري القردة، وهو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق.
واوضح ياكوب فورسميد في مؤتمر صحفي، "تلقينا الآن خلال فترة ما بعد الظهيرة تأكيدا بأن لدينا حالة واحدة في السويد من النوع الأكثر خطورة من جدري القردة".
يأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي لثاني مرة خلال عامين، وذلك عقب تفشي الوباء الفيروسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتقاله إلى دول مجاورة.
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