وزارة الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال شرعنت 20 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنت 20 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وأعدت خطة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، ما يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.

وحذرت خارجية فلسطين في بيان، من خطورة التوسع الاستيطاني، ومخططات الاحتلال لتقطيع أوصال الخليج 365 الفلسطينية وعزلها عن بعضها، في مسعى من الاحتلال لإنهاء تكريس سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، خصوصاً عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، واستمرار عمليات التطهير العرقي في الخليل والأغوار، مطالبة المجتمع الدولي بتحركات عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني، وترجمة القرارات الدولية إلى أفعال لحماية حل الدولتين.

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