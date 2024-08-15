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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 32.8% والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
نمت صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يوليو 2024 للشهر التاسع على التوالي، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاعات الرئيسة.
وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن قيمة الصادرات بلغت 19.4 مليار دولار أمريكي في يوليو هذا العام، بزيادة 32.8% عن 14.6 مليار دولار في العام 2023.
كما نمت الواردات من هذه المنتجات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 7.28 مليارات دولار في هذا القطاع.
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