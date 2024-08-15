ارتفاع صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 32.8%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نمت صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يوليو 2024 للشهر التاسع على التوالي، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاعات الرئيسة.

وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن قيمة الصادرات بلغت 19.4 مليار دولار أمريكي في يوليو هذا العام، بزيادة 32.8% عن 14.6 مليار دولار في العام 2023.

كما نمت الواردات من هذه المنتجات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 7.28 مليارات دولار في هذا القطاع.

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