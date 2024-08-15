السعودية ترحب بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية بفتح معبر ادري

رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر ادري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور، وتنوه المملكة بما لهذه الخطوة من أثر إيجابي يعالج الاحتياجات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات وتأمين العاملين في المجال الإنساني. في هذا السياق أجرى وفد المملكة لدى مؤتمر جنيف مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وومثل الاتحاد الأفريقي لبحث تقديم مساعدات طارئة وفق آليه مشتركة.



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