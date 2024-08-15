«بايدن» مازحاً: أبحث عن وظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - لم يترك الرئيس الأمريكى جو بايدن فرصة لإطلاق النكات وسط مؤتمراته وتجمعاته السياسية، فبعد انسحابه الشهر الماضى من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتنازله لصالح نائبته كامالا هاريس لم يتبق أمامه سوى 3 أشهر فى رحلته السياسية.

وهو ما جعل الرئيس صاحب الـ٨١ عاما أن يطلق مزحة صادمة وسط مجموعة من صناع المحتوى خلال لقاء جمعه بهم فى البيت الأبيض أول أمس، وقال بايدن: «لقد حققتم اختراقاً بطرق أعتقد أنها ستغير الديناميكية الكاملة للطريقة التى نتواصل بها، ولهذا السبب دعوتكم إلى البيت الأبيض، أبحث عن وظيفة. لهذا السبب جمعتم»، مضيفاً أنه يعرف أنه يبدو «كأنه فى الأربعين من العمر».

وتابع وسط ضحكات عالية من الموجودين بالقاعة: «أحارب شركات الأدوية منذ 200 عام، عندما أتقاعد إلى أين تعتقدون أننى ذاهب؟ لدى اتصالات».

وأضاف: «لدى مجموعة من الأحفاد، وبكل احترام، لا يقرأون نفس صُحُفى، ولا يشاهدون نفس التلفزيون الذى أشاهده، إنهم يستمعون إليكم جميعاً، أنتم مصدر الأخبار، أريد أن أرحّب بكم هنا، وأنا سعيد بوجودكم هنا».

جاء ذلك وسط زخم حققته حملة هاريس رقميا فى حين فشلت نفس الحملة مع بايدن خلال فترة ترشحه.

وقبل انسحابه، عبّر الكثير من المواطنين الأمريكيين عن قلقهم بشأن قدرات بايدن العقلية والجسدية وطالبته كبار الشخصيات السياسية بترك المجال وهو ما أدى إلى استسلامه بعد سيل من استطلاعات الرأى الصادمة والمناشدات العاجلة من المشرعين الديمقراطيين، والإشارات الواضحة على أن المانحين لم يعودوا على استعداد لدفع ثمن استمراره.