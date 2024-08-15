تفاصيل مثيرة حول أسير أعلن أبو عبيدة مقتله على يد حارسه (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إعلان أبو عبيد الناطق العسكري لكتائب القسام، مقتل جندي إسرائيلي أسير على يد حارسه، والذي قصفت إسرائيل منزله، وقتلت أطفاله، كشفت مصادر فلسطينية عدد من التفاصيل المثيرة حول تفاصيل مقتله.

الجندي قُتل العام الماضي

الجندي الأسير لدى حماس، الذي قُتل هو أوفير سرفاتي، اعتقلته المقاومة في السابع من أكتوبر في منطقة غلاف غزة، ولكن المثير في الأمر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في نهاية نوفمبر 2023 عن العثور على جثته، في محيط مستشفى الشفاء، وتم نقلها إلى عائلته لدفنها، وتأكدت عائلة الجندي من أن الجثمان يعود لابنهم والذي نشرت المقاومة الفلسطينية صورته في ذلك الوقت، وكان لصورة الجندي الإسرائيلي تأثير كبير على أهالي الأسرى.

سر إعلان مقتل أسير قال الاحتلال إنه عثر على جثمانه من قبل

وهناك احتمالين حول سر إعلان حماس مقتل أسير على يد حارسه في هذا التوقيت، الاحتمال الأول أن الحادثة وقعت في وقت سابق “العام الماضي”، وتم نشرها الآن بسبب الظروف الميدانية الخاصة بحماس، وبعد كشف المأساة والمعاناة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، خاصة بعد تشديد نشر المعلومات عن الأسرى الاسرائيليين منذ حادثة النصيرات الأخير.

والاحتمال الثاني، أن إسرائيل كذبت بشأن استعادتها لجثمان جندي كان لا يزال على قيد الحياة أسير لدى حماس، وما زال في قطاع غزة، وهي أمور تنتهجها إسرائيل في طمس الحقائق .

المقاومة تنجح في إعادة قضية الأسرى للساحة

ورغم الاستنتاجات نجحت المقاومة في إعادة قضية الأسرى الإسرائيليين إلى الساحة، خاصة مع اندلاع مزيد من المظاهرات التي تطالب بوقف إطلاق النار واستعادة الأسرى.