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الأمم المتحدة: العالم دخل مرحلة مظلمة مع تجاوز شهداء غزة 40 ألفا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إن تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في حرب قطاع غزة المتواصلة منذ 10 أشهر الـ40 ألفا يشكل مرحلة مظلمة للعالم أجمع.

وأضاف تورك، في بيان له "بالمعدل استشهد نحو 130 شخصا يوميا في غزة خلال الأشهر الـ10 الأخيرة، موضحا أن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة على يد الجيش الإسرائيلي صادم للغاية.

واعتبر مفوض الأمم المتحدة أن "العالم أجمع اليوم يدخل مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف شهيد فلسطيني"، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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