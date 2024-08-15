سموتريتش: إيفاد فريق المفاوضات للدوحة خطأ ونتائجه ستكون عكسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت القناة 7 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله، إن إيفاد فريق المفاوضات للدوحة خطأ ونتائجه ستكون عكسية.

وأضاف وزير مالية الاحتلال، أن "حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا ترسل ممثلا للمفاوضات ونحن نبدو مثل من يتوسل".

وتابع: "دفعنا ثمنا باهظا جدا على كافة الصعد لتحقيق إنجازات كبيرة في قطاع غزة".

كانت القناة 13 الإسرائيلية، قالت إن جهات أمنية نقلت رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن الاختيار هو بين صفقة "الأسرى" أو حرب إقليمية.

وأضافت القناة العبرية، أن هناك تقديرات إسرائيلية أن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل ولن ينتظر إيران.