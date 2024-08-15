"خلي عندك شوية دم".. علاء مبارك يشن هجوماً على قيادي في حركة حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، هجومًا قويًا على عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، متهماً الحركة بالفشل السياسي، وإشعال المنطقة بحرب واسعة غير محسوبة العواقب.

وقال علاء مبارك في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "مصر لم تتأخر يوماً في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وعلى مدار التاريخ ظلت القضية مركز اهتمام القيادة المصرية، التي تقف مع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة".

وأضاف: "مصر لا تقبل مزايدات أبو مرزوق أفندي العبثية والرخيصة وأن يخرج علينا في هذا التوقيت ليعلق فشله على غيره بعد أن أشعل المنطقة بحرب لم يحسب عواقبها والغريب انه خرج ليوجه الاتهامات لمصر وأن مصر لايمكن أن تعتبر نفسها وسيطًا حياديًا في حين يواجه الشعب الفلسطيني مذابح مستمرة !".

وتابع: "من الذي تسبب في هذه المذابح؟.. وإن مصر هي التي وقعت على اتفاقية كامب ديفيد!".. أنتم من رفضتم الجلوس والتفاوض ولو فعلتم لكانت الأوضاع افضل بكثير فلا تلوموا إلا أنفسكم.

وأوضح: "وطالما مش عجبك دور مصر وعمال توجه الاتهامات وتشكك في الدور المصري طيب خلي عندك شوية دم؛ ساكتين نظرًا للظروف الصعبة والقاسية وجرائم قوات الاحتلال المستمرة وساكتين عشان ما يحدث من مذابح وسقوط آلاف من الشهداء من الأطفال والمدنيين بدم بارد دون أي ذنب وقولنا هذا ليس الوقت المناسب لاي حديث آخر غير التضامن مع جميع فصائل المقاومة؛ حديث عن ما ارتكبتوه من أفعال تجاه مصر وتورطكم في جرائم ضد جنودنا الشهداء في سيناء في شهر رمضان وأنت طالع بكل وقاحة وبجاحة توجه الاتهامات لمصر.

وكان أبو مرزوق، قد أشار في تصريحات صحفية إلى أنه "من واجب مصر العمل على وقف إطلاق النار، وأن لها مسؤوليات خاصة في قطاع غزة لابد أن تقوم بها لوقف هذه المجازر"، معتبرًا أن مصر قادرة على وقف إطلاق النار بغزة خلال يوم واحد.