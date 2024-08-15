شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات الدفعة الثانية من "البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الجهات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، استمرار فعاليات الدفعة الثانية من "البرنامج القومي لتدريب السادة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية" للأسبوع الثاني على التوالي، الذي تضمن ورش عمل ودراسات متعمقة تناولت جوانب متعددة من العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، بجانب تطوير المهارات الشخصية الأساسية التي تمكّن المتدربين من التواصل بفعالية مع نظرائهم من مختلف الثقافات والخلفيات حول العالم.

شمل التدريب تطبيقات عملية لما تم الدراسة به، لإتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق ما تعلموه في سياق عملي واقعي، مما يسهم في تعزيز ثقتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات العملية.

يأتي البرنامج تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإطلاق برنامج قومي موحد تحت رعاية الأكاديمية، بهدف تقديم تدريب فني تخصصي للعاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات التابعة للدولة والمختصين بالعملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية و قد تم اختيار ٢٣ متدرب في الدفعة الثانية ممن نجحوا في اجتياز كافة مراحل الاختبارات ليمثلوا ١٥ جهة وطنية.