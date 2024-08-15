شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الطماوي: "تشريعية النواب" تعقد أول اجتماعاتها الثلاثاء لمناقشة قانون "الإجراءات الجنائية" والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية تمهيداً لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد القادم.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية، أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووجه رئيس اللجنة الفرعية الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر 2022 ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري ويكفل مزيداً من الحقوق والحريات.

الجدير بالذكر انه سيتم عقد اجتماع بمقر مجلس النواب يوم السبت القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) وبحضور الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهراً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.