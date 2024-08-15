شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال :هيكلة الثانوية العامة خطوة لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، القرار الجديد بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، والتى شملت تقليل عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، للشعب العلمية والأدبية، مؤكدا أن هذه القرارات تأتى فى إطار تطوير التعليم وخاصة المناهج التعليمية.

وأكد "هلال" فى تصريح ل ”الخليج 365” أن هذه الخطوة تأتى لتخفيف العبء على الطلاب فى ناحية حشو المعلومات وخطوة جادة لتطوير التعليم ونحتاج خطة شاملة للنهوض بالتعليم وهذه القرارات مؤشر جيد نحو استراتيجية وخطة شاملة تشمل المناهج والمعلم والبنية الأساسية للتعليم، مشددا على أن هذه المؤشرات تؤكد أننا أمام فكر جديد فى التعامل مع العملية التعليمية بما يصب فى النهاية لصالح التعليم.

وأضاف أن هذه الخطوة تساعد فى مواجهة الدروس الخصوصية والتقليل منها وهو ما يساعد فى تخفيف الأعباء المادية على الأسر المصرية.

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، والذى سينطلق فى الحادى والعشرين من سبتمبر المقبل.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الجديد 6 مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم فى العام الماضى، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجى الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة فى الصف الأول الثانوى، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية، وبذلك تكون المواد التى سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة فى العام الجديد هى مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهى مواد نجاح ورسوب.