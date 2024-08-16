بعد التطوير.. التعليم تُعلن المواد المقرر دراستها للصف الأول الاعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الخاص بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2024ـ2025، بالمواد المقرر تدريسها بعد إضافة الصف الأول إلى صفوف التطوير التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

وشمل القرار المواد التي من المقرر تدريسها لطلاب الصف الأول الاعدادي وهي كالآتي:

ـ اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة.

ـ اللغة الإنجليزية من 60 درجة.

ـ الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

ـ الرياضيات من 60 درجة.

ـ العلوم من 40 درجة.

ويصل مجموع الطالب في هذه المواد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى 280 درجة.

وبحسب الوزارة، فإن المواد التي تضمن النجاح والرسوب ولا تضاف للمجموع هي كالآتي:

ـ التربية الدينية من 40 درجة.

ـ التربية الرياضية من 20 درجة.

ـ التربية الفنية من 20 درجة.

ـ التربية الموسيقية من 20 درجة.

ـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

وتتضمن الأنشطة الاختيارية:

ويتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة، وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة لغات.

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية بدنية إضافية لكل شعبة أسبوعيا، بالمدارس الرياضية، بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 22 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.