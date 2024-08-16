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التعليم تصدر قرارًا وزاريًا بشأن امتحانات الصف الثالث الابتدائي -(مستند)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن الصف الثالث الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2024ـ2025.

وشمل القرار إضافة الصف الثالث الابتدائي للصفوف العليا التي تعقد فيها امتحانات أسبوعية وشهرية ونصف عام وآخر العام، أسوة بباقي الصفوف الأخرى من الرابع وحتى السادس الابتدائي، لأول مرة منذ تطبيق نظام التعليم الجديد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في القرار الذي أصدرته للمرحلة الابتدائية من الصف الأول للصف السادس الابتدائي وتحديد عدد المواد والدرجات وطريقة التقييم لكل صف دراسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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