محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية من القدرات الخاصة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والبالغ عددهم ٤ طلاب.

وشملت الاحتفالية، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، توزيع أجهزة لاب توب وشهادات تقدير لجميع الطلبة الأوائل تقديرًا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وفي مستهل الحفل، قدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خالص تهانيه القلبية لأبنائه من الطلاب والطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية، معربًا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

وأكد محافظ الجيزة، أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للاهتمام بالعملية التعليمية.

وأكد "النجار"، على حرص الدولة المصرية على الإهتمام بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بجميع عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية، فضلاً عن تخريج كوادر من الشباب قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه إلي جانب إنشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشباب.

ووجه المهندس عادل النجار، شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم لهم.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي، موكداً على بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي المقبل.

وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم، عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة لحرص محافظ الجيزة علي تكريمهم وتشجيعهم، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم.

وشهد الحفل، تكريم الأولى على طلاب الشهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية الطالبة (ملك علي السيد بيومي ) والمقيدة بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات ادارة العجوزة التعليمية، وتكريم الثاني على مستوى الجمهورية من طلاب الثانوية الازهرية الشعبة الأدبية الطالب "حمزة شريف خلف الله" من القدرات الخاصة "كفيف" والمقيد بمعهد الشيخ زايد النموذجي ادارة اكتوبر التعليمية، والمكرمين من أوائل شهادات الثانوية الفنية على مستوي الجمهورية الطالبة "دعاء ابراهيم أحمد عبد النبي" المقيدة بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة التجاري قسم إدارة وتسويق وسوق المال ، والطالبة ( سهيلة ياسر محمدي عبد المطلب ) المقيدة بمدرسة الجيزة الزراعية المهنية قسم زراعة بستنة.