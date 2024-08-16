"حادث خطير".. أول تعليق من نتنياهو على إشعال المستوطنين النار بقرية جيت بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، هجوم عشرات المستوطنين اليهود على قرية جيت بمحافظة قلقيلية في شمال الضفة الغربية، وأضرموا النيران في منازل وسيارات المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد فلسطيني.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه ينظر إلى الحادث "بخطورة"، لكنه يضع الإجراءات على أنها محاولة لمحاربة الإرهاب، وليس إرهابًا في حد ذاته، قائلاً: "أولئك الذين يحاربون الإرهاب هم فقط الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وليس أي شخص آخر".

وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيتم القبض على المسؤولين عن أي جريمة ومحاكمتهم.

وهاجم عشرات المستوطنين قرية جيت بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأشعلوا النيران في عدد من المنازل والسيارة في القرية.

ونقلت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن نحو 50 مستوطنًا إسرائيليا هاجموا قرية جيت في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأشعلوا النيران بمنازل القرية وسيارات الفلسطينيين وأطلقوا النار المواطنين في القرية ما أدى إلى استشهاد شاب يبلغ من العمر 23 عامًا.

بعد نشر صور الهجوم في قرية شمال الضفة الغربية، هاجم رئيس حزب العمل يائير جولان، الواقعة وقال وفقا للصحيفة العبرية: "الإرهاب اليهودي المسياني مصمم على إشعال الأرض وفرض حملة إقليمية صعبة وغير ضرورية على إسرائيل".