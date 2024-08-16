ننشر تفاصيل المواد الجديدة للصف الأول الإعدادي والشهادة الإعدادية -(مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن تفاصيل إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الإعدادية بالصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادي.

وشمل القرر تطبيق المناهج والمقررات المنصوص عليها في صفوف الحلقة الإعدادية بكافة مدارس التعليم العام، ويجوز لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقا لظروف كل محافظة بشرط ألا يؤثر على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

وحصل "الخليج 365" على صور ضوئية بشأن خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة للصف الأول الاعدادي وهي كالآتي:

ـ مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع:

- اللغة العربية والخط العربي: من 80 درجة، بعدد 4 فترات.

- اللغة الإنجليزية: من 60 درجة بعد 2.5 فترة.

- الدراسات الاجتماعية: من 40 درجة، بعدد فترتين.

- الرياضيات: من 40 درجة بعدد 3 فترات.

- العلوم: من 40 درجة بعدد فترتين.

المجموع الكلي للمواد الأساسية : 280 درجة

أما مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع هي كالآتي:

ـ التربية الدينية : من 40 درجة.

ـ التربية الرياضية من 20 درجة.

ـ التربية الفنية من 20 درجة.

ـ التربية الموسيقية من 20 درجة.

ـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

ـ أما فيما يخص الأنشطة الاختيارية فهي كالآتي:

يختار الطالب نشاطين فقط واحد من كل مجموعة من المجموعتين التاليتين، هذه الأنشطة نجاح ورسوب وفقا لميول الطالب ولا تضاف للمجموع.

المجموعة الأولى: "مهارات الصناعة وريادة الأعمال، مهارات الزراعة وريادة الأعمال، مهارات إدارة الأسرة وريادة الأعمال على أن يكون كل نشاط من 20 درجة.

ـ المجموعة الثانية التربية المسرحية: "الإعلام التربوي- المكتبات ومهارات البحث" على أن يكون كلا منهما من 20 درجة.

ويتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة وكذلك فتر واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح مجموع الفترات 21 فترة أسبوعيا.

كما يتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 22 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.

أما فيما يخص المواد الاساسية المقررة على الصف الثاني الاعدادي جاء في القرار على النحو الآتي:

ـ اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة.

ـ اللغة الإنجليزية من 60 درجة.

ـ الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

ـ الرياضيات من 60 درجة.

ـ العلوم من 40.

ويكون المجموع الكلي من 280 درجة.

اما المواد غير المضافة للمجموع جاءت في القرار كالآتي:

ـ التربية الدينية من 40 درجة.

ـ التربية الفنية من 20 درجة.

ـ الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

أما عن الأنشطة الاختبارية فهي يختار الطالب نشاطين فقط من التالي وتكون هذه الأنشطة نجاح ورسوب:

ـ النشاط الرياضي من 20 درجة.

ـ النشاط الموسيقي من 20 درجة.

ـ النشاط العملي من 20 درجة.

ـ الصحافة والإذاعة من 20 درجة.

ـ المسرح والتمثيل من 20 درجة.

ـ الكشافة والمرشدات من 20 درجة.

ـ المكتبة والمطالعة من 20 درجة.

ويتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درج وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح المجموع 20.5 فترة أسبوعيا.

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.

وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة او نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي:

ـ امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%.

ـ اختبار شهري 15%.

ـ اختبار شهري ثاني 15%.

ـ السلوك والمواظبة 10%.

ـ كراس الواجب 10%.

ـ الاختبارات الأسبوعية 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.

أما فيما يخص المواد الأساسية المقررة على 3 إعدادي جاءت كالآتي:

ـ اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة.

ـ اللغة الإنجليزية من 60 درجة.

ـ الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

ـ الرياضيات من 60 درجة.

ـ العلوم من 40 درجة.

ويكون المجموع الكلي من 280 درجة.

وتكون المواد غير المضافة للمجموع في 3 إعدادي كالآتي:

ـ التربية الدينية من 40 درجة.

ـ التربية الفنية من 20 درجة.

ـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

أما الأنشطة الاختيارية يختار الطالب نشاطين مما يلي والنجاح فيهما شرط دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني:

ـ النشاط الرياضي من 20 درجة.

ـ النشاط الموسيقي من 20 درجة.

ـ النشاط العملي من 20 درجة.

الصحافة والإذاعة من 20 درجة.

ـ المسرح والتمثيل من 20 درجة.

ـ الكشافة والمرشدات من 20 درجة.

ـ المكتبة والمطالعة من 20 درجة.

ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجات الاصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة.

ويتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا.

وويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.