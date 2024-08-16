شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مستفيد.. التحالف الوطني للعمل الأهلى يقدم عيادة طبية مجانية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مؤسسة الجارحي وهى إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الخميس في فعاليات الحملة الوطنية "إيد واحدة"، والتى أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري.

وجاءت مشاركة مؤسسة الجارحي من خلال تشغيل عيادة طبية مجانية في قرية الحامولي على مدار الأسبوع لنحو 500 مستفيد من أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية من قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم، فضلا عن تنفيذ قوافل طبية متنوعة التخصصات بالتعاون مع المستشفيات الجامعية بالفيوم وعدد من مقدمي الخدمات الصحية ومستشفيات القطاع الخاص لآلاف المستفيدين من قرى المحافظة.