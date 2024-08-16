ترامب: هاريس هي المسؤولة عن التضخم في البلاد والطبقة المتوسطة تدفع ثمن سياساتها هي وبايدن

أشار المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، الى أن "المرشحة كاميلا هاريس هي المسؤولة عن التضخم في البلاد، والطبقة المتوسطة تدفع ثمن سياسات بايدن وهاريس".

ولفت ترامب، الى أن "اليسار المتطرف الممثل بهاريس يريد السيطرة على كل شيء في الولايات المتحدة، وهاريس "سيئة" بشكل لا يوصف مع بعض حلفائنا العظماء"، معتبراً أن "سياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة".

وذكر أن "هاريس أعطت فرص العمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي، وبعض المراقبين يعتقدون أن أسواق المال ستنهار في حال عدم فوزي في الانتخابات"، مضيفاً "هاريس دمرت كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة".

وتابع "الملايين من الناس في الولايات المتحدة يعانون من الفقر".