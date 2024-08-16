الخارجية القطرية: رئيس الوزراء ووزير خارجية إيران بالوكالة بحثا التوترات في الشرق الأوسط وأكدا ضرورة التهدئة

أشارت وزارة الخارجية القطرية، الى أن "رئيس الوزراء يبحث في اتصال مع وزير خارجية إيران بالوكالة أوضاع غزة وجهود الوساطة والتوترات في الشرق الأوسط وأكدا ضرورة التهدئة".

وفي اليوم الـ314 لحرب إسرائيل على غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن "عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 40 ألفا و5 شهداء، وعدد المصابين 92 ألفا و401 منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الخميس جولة جديدة من التفاوض في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتيح تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".