"حماس": الحركة ترى أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه سابقا

أشار القيادي في حركة "حماس" حسام بدران، أن "الحركة ترى أن أي مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه سابقا خلال المحادثات".

ولفت بدران، الى أن "أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى"، مضيفًا "العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة هو استمرار المراوغة الإسرائيلية".

وفي اليوم الـ314 لحرب إسرائيل على غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن "عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 40 ألفا و5 شهداء، وعدد المصابين 92 ألفا و401 منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الخميس جولة جديدة من التفاوض في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتيح تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".