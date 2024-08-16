جرحى بحادث سير على الاوتوستراد في بلدة بجدرفل

وقع حادث اصطدام بين عدد من السيارات على الاوتوستراد في بلدة بجدرفل في قضاء البترون، أدى إلى سقوط عدد من الاصابات، ويتولى عناصر فريق الإسعاف في الصليب الاحمر نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة بمساعدة عناصر من مراكز الدفاع المدني في البترون.

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