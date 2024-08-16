«الصحة العالمية»: 52 ألف حالة كوليرا في يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف، أمس، اكتشاف نحو 52 ألف حالة إصابة بالكوليرا في 17 دولة حول العالم في شهر يوليو الماضي.

وتم الإبلاغ عن 223 حالة وفاة، بزيادة 34% خلال الشهر.

يشار إلى أن العدوى البكتيرية تنتشر في الأمعاء الدقيقة عن طريق الطعام والماء الملوثين، غالباً بالبراز البشري، وإذا تركت الإصابة دون علاج، يمكن حدوث الوفاة خلال ساعات، خاصة بين الأطفال.

وسجلت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أعلى الأرقام حيث بلغت الإصابات 43500 شخص.

وحتى نهاية يوليو الماضي، تم اكتشاف أكثر من 307 آلاف حالة، مقارنة بأكثر من 700 ألف حالة العام الماضي.

يشار إلى أنه غالباً ما يكون هناك تأخير في الإبلاغ عن الحالات، وترى المنظمة أن كثيراً من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

وأرجع التقرير ارتفاع الحالات إلى الصراعات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، حيث يواجه النازحون ظروفاً غير صحية.

وفي سياق متصل، أودى «جدري القردة» بحياة 548 شخصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أمس.

وأفاد آخر تقرير بتسجيل البلاد 15664 إصابة محتملة و548 وفاة منذ مطلع العام.

وفي 3 أغسطس، أفادت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 455 وفاة و14479 إصابة في 25 مقاطعة من مقاطعات البلاد الـ26، أي نحو 100 مليون نسمة.