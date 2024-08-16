مستوطنون يقتلون فلسطينياً ويحرقون منازل ومركبات في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قتل فلسطيني، مساء أمس، برصاص مستوطنين إسرائيليين في بلدة «جيت» شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: «قتيل وإصابة حرجة في الصدر برصاص مستوطنين، وصلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة جيت». ​​​​​​​

وبذلك يرتفع عدد الضحايا الضفة الغربية جراء عمليات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين إلى 633 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال شهود عيان، إن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجموا «جيت»، الواقعة على الشارع العام بين مدينتي نابلس وقلقيلية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه السكان ورشقوا المنازل بالحجارة وأضرموا النار في 6 منازل وبمركبات فلسطينية.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: «طواقمنا في قلقيلية تتعامل مع إصابة خطيرة برصاص حي في الصدر، نتيجة قيام مستوطنين بإطلاق النار في جيت».

وأشارت إلى أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى، ويجري عملية إنعاش قلب ورئتين له.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.