أوكرانيا تعلن التقدم في روسيا.. وموسكو تعزز دفاعاتها الحدودية

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت كييف أمس، أن قواتها حققت تقدما جديدا في منطقة «كورسك» الروسية في اليوم التاسع من هجومها غير المسبوق داخل الأراضي الروسية، فيما أكد الجيش الروسي استعادة بلدة في المنطقة والسيطرة على قرية في شرق أوكرانيا.

وشنت القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس هجوما على هذه المنطقة الحدودية فسيطرت على عشرات البلدات في أكبر عملية عسكرية أجنبية داخل الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أمس، خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: «تقدمت قواتنا بالإجمال بعمق 35 كيلومترا منذ بدء العمليات في منطقة كورسك»، مؤكدا أن الجيش يسيطر الآن في منطقة كورسك على 1150 كيلومترا مربعا و85 بلدة، بزيادة 8 بلدات عن الثلاثاء.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أن قواته سيطرت بالكامل مدينة «سودجا» الروسية الواقعة على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من الحدود والبالغ عدد سكانها 5500 نسمة، في أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها.

وفي مؤشر إلى نية أوكرانيا في ترسيخ وجودها، أعلن سيرسكي تشكيل إدارة عسكرية في كورسك تتولى شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها، وتشرف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية.

وبمواجهة الهجوم المباغت الذي شنته مجموعات عسكرية مؤلّلة سريعة الحركة توغلت بسهولة عبر الحدود، أعلن الجيش الروسي حشد تعزيزات، مؤكداً للمرة الأولى أمس، استعادة السيطرة على قرية «كروبيتس» في كورسك.

كذلك، أفاد وزير الدفاع الروسي أندريي بيلوسوف عن تخصيص قوات ووسائل إضافية لمنطقة «بيلغورود» المجاورة لكورسك، حيث يخيم وضع «متوتر للغاية» بحسب حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.

والهجوم في كورسك هو أول اختراق كبير تحققه أوكرانيا منذ هجماتها المضادة الناجحة في أواخر 2022.

وأعلن زيلينسكي أسر مئات الجنود الروس منذ بدء الهجوم الرامي على حدّ قوله إلى نقل الحرب إلى داخل روسيا.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن أوكرانيا تمكنت من أسر أكثر من 100 جندي روسي.

وأعطت السلطات الأوكرانية عدة أسباب خلف هذا الهجوم على روسيا، من ضمنها إرغام موسكو على سحب قواتها من قطاعات أخرى من الجبهة وإقامة «منطقة عازلة» داخل الأراضي الروسية لحماية أوكرانيا من القصف، واستخدام الأراضي التي تتم السيطرة عليها لمبادلتها في مفاوضات محتملة.

غير أن ذلك لا يخفف من الضغط على شرق أوكرانيا حيث لا تزال تتركز المعارك.

وأعلنت موسكو أمس، السيطرة على قرية إيفانيفكا على مسافة حوالى 15 كيلومترا من مدينة بوكروفسك التي تمثل مركزاً لوجستياً مهماً.

وقال الجنرال سيرسكي إن الوضع على الجبهتين الشرقية والجنوبية يبقى «صعبا إنما تحت السيطرة».

وفي مدينة كورسك، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، شاهد صحافيو وكالة فرانس برس أمس، نحو 500 شخص تم إجلاؤهم خلال عملية توزيع مواد غذائية وملابس قام بها الصليب الأحمر الروسي.

وقالت السلطات إن أكثر من 120 ألف شخص غادروا المنطقة هرباً من المعارك والقصف، وإن نحو ألفين آخرين قد يكونون في المناطقة التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.