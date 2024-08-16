مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضرورة التعاون بين الدول العربية والمنظمات الاقليمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضرورة التعاون بين الدول العربية والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة بالصحة النباتية والمعايير الدولية ذات العلاقة بالصحة النباتية والألتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإجراءات الصحة النباتية والتعرف على إجراءات الصحة والصحة النباتية للصادرات والورادات.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح يوم الاربعاء 14/8/2024م بالمشاركين في الدورة التدريبية القطرية حول "الصحة النباتية" والتي تستمر لمدة خمس أيام لصالح (20 كادراً) من كوادر وزارة الزراعة الإردنية بالمكتب الإقليمي في منطقة المشرق العربي بالمملكة الاردنية الهاشمية في مستهل الزيارة التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق له.

وعلى هامش الدورة التقى معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له وبحضور رئيسة وخبراء صحة الحيوان بالمكتب الإقليمي في منطقة المشرق العربي بالمملكة الاردنية الهاشمية بسعادة البروفيسور احمد المجالي الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في الشرق الأوسط حيث تم التباحث في إمكانية التعاون في تنفيذ انشطة مشتركة لدعم المصالح البيطرية في الدول العربية والتي تهدف الى رفع جهوزية تلك الدول في مواجهة الامراض الحيوانية العابرة للحدود للتخفيف من إعاقة حركة تجارة المواشي بين الدول العربية والاقاليم المجاورة كما تم التوافق على صياغة مرحلة جديدة لبرنامج مكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحدود في مرحلته الثانية والتي سوف تنتهي في فبراير من عام 2025م والتي يتم التركيز فيها على تطوير المختبرات البيطرية للوصول الى مرحلة المختبرات المرجعية ومساعدة الدول على إعلان مناطق خالية من الامراض لتسهيل تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها للوصول إلى مستوى متقدم من الامن الغذائي للدول العربية