وزير الزراعة الاردني يلتقي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

ياسر رشاد - القاهرة - إلتقى المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة بالمملكة الاردنية الهاشمية في مبنى الوزارة البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له وبحضور عطوفة الأمين العام للوزارة المهندس محمد الحياري والمعنيين في الوزارة حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالقطاع الزراعي وأوجه التعاون المشترك ما بين الوزارة والمنظمة وخاصة فيما يتعلق بتطوير عمل المنظمة وتفعيل العمل الزراعي العربي المشترك بناء على المنافع والمصالح المشتركة.



وأكد الوزير إلى أهمية التنسيق العربي على مستوى المنطقة في المجال الزراعي وتضافر الجهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل وزيادة التبادل التجاري الزراعي ما بين البلدان العربية وأكد ان وزارة الزراعة على أتم الإستعداد للتعاون مع المنظمة في الإستفادة من المشاريع المشتركة وكذلك في تأهيل خبراء على مستوى الإقليم بمختلف القطاعات الزراعية من خلال المنظمة، حيث ابدى معالي البروفيسور الدخيري إستعداد المنظمة للبدء في تنفيذ العديد من المشاريع ضمن استراتيجيات وخطط عمل المنظمة ومن بين تلك المشاريع المرتبطة بالحصاد المائي وكذلك رغبة المنظمة في اعداد وتنفيذ مشاريع خاصة بالوقاية والصحة النباتية والحيوانية وتوحيد إجراءات الحجر الزراعي من خلال تنفيذ مشاريع إقليمية تضم دول الجوار والمنطقة مثل وضع

خارطة إقليمية توضح توزيع الآفات الزراعية والحجرية في المنطقة وتوحيد إجراءات الصحة النباتية مع دول الجوار لتسهيل التجارة بين البلدان وأنسياب السلع الزراعية إضافة الى المواضيع التي تخص التعاون بين المنظمة والوزارة والمعنية ببناء قدرات الكوادر بما يخص تحليل المخاطر للافات الزراعية وتنفيذ مسوحات ميدانية للآفات الزراعية وكذلك التعاون في مجال التخلص من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية.