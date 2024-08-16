ذوو الهمم يطالبون بتطبيق مقترح لوحات سيارات خاصة لرصد المتلاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب ناصر عزت، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتنفيذ فكرة تخصيص لوحات معدنية مميزة للسيارات التابعة للمعاقين، وذلك لتسهل عملية فحصها وتفتيشها في الكمائن الشرطية المختلفة، وتحجيم محاولات التحايل والتلاعب بالسيارات المدعومة من الحكومة.

واقترح "عزت" خلال حواره ببرنامج "عربيتي" الإذاعي على موجة راديو مصر، الاستفادة من اللوحات المعدنية المخصصة لسيارت السياحة، والتي تكون واضحة للشرطة ويتم فحصها بصورة دورية ومستمرة.

وأكد على أن تفعيل هذه الفكرة سيساعد على ضبط المخالفين وتتبع المتلاعبين.

ودعا "عزت" زملائه من ذوي الإعاقة إلى توخي الحذر في المعاملات والتعاملات مع الشركات المتخصصة في إنهاء إجراءات استلام السيارات لذوي الإعاقة، لاسيما وأن بعضها قد يتورط في ممارسات غير قانونية وقد حصل على مبالغ كبيرة دون تنفيذ الخدمات المطلوبة.

وأشار إلى تجربته الشخصية مع إحدى هذه الشركات التي تقاضت منه مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل شراء سيارة للمعاقين، ولكنها لم تف باتفاقهم، لذلك دعا إلى التحقق من مصداقية وسمعة هذه الشركات والحصول على ضمانات كافية قبل التعاقد معها.