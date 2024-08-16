قرار مهم من التعليم بشأن عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الجديد 2024ـ2025.

وشمل القرار عودة الامتحانات لطلاب الصف الثالث الابتدائي بداية من العام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن يشارك معلمو المواد الأساسية في تدريس المناهج والمقررات الدراسية.

كما شمل القرار أن يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلمو اللغة العربية والتربية الدينية.

أما بالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات من المقرر أن يستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي، أما مادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلم المجالات والأنشطة.

كما يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات المواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث - الرابع - الخامس - السادس مرحلة تعليم الابتدائي على النحو المبين التالي:

ـ امتحان نهاية الفصل 60 درجة

ـ المهام الأدائية 10 درجات.

ـ كراسة الواجب 5 درجات.

ـ كراسة الأنشطة 5 درجات.

ـ التقييم الأسبوعي 5 درجات.

ـ التقييم الشهرىطي 10 درجات.

ـ المواظبة والسلوك 5 درجات.

وتنقسم التقييمات في الفصل الدراسي الواحد إلى 3 أقسام هما كالآتي:

ـ تقييم شهري أول ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 5 درجات.

ـ تقييم شهري ثان يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة، فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك.