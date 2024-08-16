تفاصيل إجراء جراحة فصل أول توأم ملتصق بالرأس بجامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور وائل خضر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال، عن تفاصيل إجراء جراحة فصل أول توأم ملتصق بالرأس في جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن العملية تم تحضيرها بعناية في قسم المخ والأعصاب بمستشفى الجامعة، حيث تم تجهيز فريق طبي على أعلى مستوى لضمان نجاح العملية.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أشار خضر إلى أن التحدي الأكبر في الجراحة كان الشرايين المشتركة بين رأس الطفلين، لافتًا إلى أن حالات التصاق الرأس نادرة، حيث توجد 4 حالات لكل 10 ملايين مواطن حول العالم.

وأوضح الدكتور وائل خضر، أن الجراحة استمرت لمدة 10 ساعات داخل كبسولة مضادة للبكتيريا، وهي الأحدث والأفضل في المستشفيات بالشرق الأوسط. كما أوضح أن العملية تمت بمشاركة فريق من جميع الأقسام المعنية، مشيدًا بجهود زملائه وأطقم التمريض المشاركة.