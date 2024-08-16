بالدرجات والمواد.. ما مواد وطرق تقييم الرابع والخامس والسادس الابتدائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام التقييم والدراسة لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في العام الدراسي الجديد.

ووفقا للوزارة، فإنه من المقرر أن تطبق المناهج الدراسية على تلاميذ الصفوف الرابع - الخامس - السادس، من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام - الرسمية للغات الرسمية المتميزة للغات الخاصة بنوعيها العربي واللغات العام الدراسي المقبل.

بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية تكون كالآتي:

ـ اللغة العربية عدد الفترات الدراسية 4 فترات أسبوعيا بواقع 207 ساعات.

ـ اللغة الإنجليزية فترتين بواقع 107 ساعات.

ـ الرياضيات 3 فترات بواقع 155 ساعة.

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة واحدة 11 ساعة.

ـ التربية الفنية نصف فترة 26 ساعة.

ـ القيم واحترام الآخر 26 ساعة بنصف فترة.

ـ العلوم 1.5 فترة بـ78 ساعة.

ـ الدراسات 1.5 فترة بـ78 ساعة.

ـ التربية الدينية فترة واحدة 51.5 ساعة.

ـ التربية الموسيقية نصف فترة والتربية البدنية والصحية بنصف فترة 51.5 ساعة.

ـأنشطة التوكاتسو نصف فترة 26 ساعة.

ومن المقرر أن تكون مدة الفترة الدراسية حصتان- 100 دقيقة، ويقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ.

وتكون من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية - الشفهية - المهارية، بصورة شهرية، على أن يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة، وتقسم كالآتي:

يراعى عند تقدير درجة التلاميذ في الصفوف الثالث والرابع الخامس والسادس من مرحلة التعليم الابتدائي، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي ما يلي:

ـ تحسب درجة التلاميذ في المقرر الدراسي الواحد، طبقا للجدول الموضح في المادة السابعة.

ـ مجموع الدرجات في كل المقررات متساوية، وهي 100 درجة، وتعطى للتلميذ في صورة ألوان ووصف للتقييم.

ـ تقدر درجات التلميذ من خلال الحساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية:

ـ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول من الفصل الدراسي الثانى على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، وينال النجاح التلميذ الحصول على 30%، من درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني لكل مادة من مواد الامتحان على الأقل.

وينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

وفي الحالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار دور ثان، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، عليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى، ويتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار دور ثان فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط.

وتعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان ووصف التقييم وليس من خلال الدرجات، كما سبق ذكره أنفا.

ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم التلميذ من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، ويتضمن رصد نقاط التمييز وتشخيص جوانب الضعف، وذلك إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.