برلماني: الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بداية موفقة.. وننتظر التطبيق على أرض الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن ملف تراخيص البناء،بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بواقعية بملف تراخيص البناء من أرض الواقع قائلا: "بداية موفقة للحكومة الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات إصدار التراخيص".

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن اللجنة لديها حالة إيجابية من التفاؤل بشأن إعلان الإجراءات وخاصة أن هذه الإجراءات وأعمال اختصارها متضمن كافة التوصيات الصادرة من لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسات قياس الأثر و التى بدأت خلال الدور الأول للفصل التشريعي الثاني واستمرت حتى الجلسة الأخير بدور الانعقاد الرابع.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن القرارات والكتاب الدوري الصادر لجميع المحافظات يُعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سوف تعمل تنفيذ هذا الكتاب من خلال مؤشرات أداء و قياس متفق عليه مع الحكومة، مشيرًا إلي أن اللجنة تطلع لسرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من خلال منظور شامل واقعى للعمران القائم متضمن حوكمة وأدوات ردع فعالة لمنع التعدى بالبناء المخالف سواء داخل الحيز أو خارجه.