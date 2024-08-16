الجريدة: خامنئي يميل إلى الرد القوي وحرب كبرى مع إسرائيل

كشف مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن المرشد الأعلى علي خامنئي بات يميل في الأيام الأخيرة إلى سيناريو الذهاب إلى رد قوي على إسرائيل، وفتح الجبهات بشكل قد يؤدي إلى حرب كبرى بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى، قد تنجر إليها الولايات المتحدة.

واوضح المصدر العضو في «الأعلى للأمن القومي» لـ «الجريدة» الكويتية، إن خامنئي أصبح أكثر حزماً بعد أن تلقت بلاده قبل يومين تهديداً عبر دولة أوروبية بأن إسرائيل ستشن ضربات نووية ضد إيران قد تستهدف منشآتها النووية، في حال مضت الأخيرة وحلفاؤها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس أركان «حزب الله» اللبناني فؤاد شكر، الذي يعد أحد مؤسسي الحزب، ومهندسي العلاقة مع طهران.

وكشف أن خامنئي أمر بعد تلقي التهديد، القيادات الأمنية والعسكرية الإيرانية، بالاستعداد لـ «حرب كبرى»، ووجّه بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب بنسب عالية وأجهزة الطرد المركزي وكل ما يمكن أن يحتاجه العلماء الإيرانيون إلى مواقع محصّنة وسرية، كما نُقِل كبار العلماء النوويين وكبار علماء تصنيع الصواريخ والأسلحة إلى معسكرات محصنة تحت الأرض.