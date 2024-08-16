شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن السيطرة على 80 قرية وبلدة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، إن القوات الأوكرانية سيطرت على بلدة سوجا الروسية الصغيرة، وستقيم مكتبًا للقيادة العسكرية هناك.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي بعد اجتماع مع زيلينسكي، إلى أن المقر سيشرف على حماية النظام والقانون، وسيقدم الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين.

وكان تعداد سكان سوجا قبل الحرب نحو 5000 نسمة، لكنها المركز الإداري لمنطقة حدودية في مقاطعة كورسك الروسية.

نجاح التوغل الحدودي

وذكر زيلينسكي في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم نجحوا في السيطرة على ما يربو على 80 قرية أخرى، وأن التوغل الحدودي الذي أطلقته أوكرانيا قبل 10 أيام ما زال يتقدم داخل روسيا.

وذكر سيرسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على 1150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الروسية.



وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف مزيدًا من التعزيزات في القوات والعتاد من أجل مناطق كورسك وبيلجورود وبريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

وقال بيلوسوف إن هذا الأمر يتعلق بتحسين كفاءة نظام إدارة القوات بالتعاون مع السلطات الأمنية.

إجلاء 120 ألف شخص

كان الكسي سميرنوف حاكم منطقة كورسك صرح يوم الاثنين الماضي بإجلاء نحو 120 ألف شخص في ظل توغل القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأفادت تقارير بأن سميرنوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاورات بينهما، أن 60 ألف شخص آخرين ما زالوا بحاجة للإجلاء، ويوم الأربعاء، أعلنت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية حالة الطوارئ مع استمرار القوات الأوكرانية في التقدم داخل الأراضي الروسية.