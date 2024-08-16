قرار مهم من التعليم بشأن نظام الثانوي في العام الدراسي الجديد (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفوف الأول، والثاني والثالث بالمرحلة الثانوية، اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وبحسب قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصت المادة الثانية فيه، على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي:

أولا:

المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، وعلوم متكاملة والفلسفة والمنطق".

ثانيا:

المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: "التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية".