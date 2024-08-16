تعرف على شروط القبول بمعهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بتجارة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكدت جامعة حلوان أن معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بكلية التجارة وادارة الاعمال جامعة حلوان متكامل والوحيد على مستوى الدراسات العليا في الشرق الأوسط في إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة ونظم المعلومات الصحية الذي يمنح الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة لمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بالمسارين الأكاديمي والمهني.

ويعمل المعهد على ترسيخ المفاهيم المعاصرة في إدارة المنظمات الصحية والتكامل بين الخبرات العلمية والعملية في المجالات والأنشطة التي يقوم بها المعهد مع الانفتاح على التجارب العالمية في الإدارة والدراسات التي تنهض بالقطاع الصحي.

ويعمل المعهد على إعداد الكوادر العلمية والمهنية اللازمة لإدارة القطاع الصحي وتقديم البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير القطاع بما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة ويقسم العام الدراسي إلى فصلين دارسين أساسيين بالإضافة الى فصل دراسي صيفي عند حاجة الدارس، وتكون الساعة المعتمدة هي وحدة القياس الدراسية للمقرر الدراسي.

ويتميز نظام التدريس بالمرونة في الاعتماد على نظام التعليم الهجين، وهو الجمع بين المحاضرات الحضورية بمقر المعهد وكذلك المحاضرات الأونلاين.

كما يضم المعهد نخبة من أعضاء هيئة التدريس الأكفاء على مستوى التخصصات الدقيقة أكاديميًا ومهنيًا في مجالات الطب والتمريض ومجال المال والأعمال لا سيما مجال الإدارة والاقتصاد والإحصاء ونظم المعلومات.

ويقوم المعهد على إعطاء الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم الأكاديمي - الماجستير الأكاديمي والمهني - والدكتوراة الأكاديمية ، ذلك في ثلاث تخصصات هي الفريدة من نوعها وهي: تخصص إدارة المستشفيات، تخصص اقتصاديات الصحة، وتخصص نظم المعلومات الصحية.

ويتميز المعهد بموقعه الجغرافي حيث ان الدراسة بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، والتي يتوفر بها أدوات تعلم حديثة وقاعات مكيفة.

ويهدف المعهد إلى:

1. إعداد الكوادر المؤهلة علمياً لإدارة المنشآت الصحية.

2. القيام بالبحوث والدراسات اللازمة للتعرف على المشاكل ومعوقات الأداء في قطاع

3. الصحة، واقتراح الحلول المناسبة لها لتحسين مستوي الأداء وتعظيم العائد من الموارد المتاحة.

4. توفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات الكوادر الإدارية العاملة في قطاع الصحة وبما يسهم بطريق مباشر في التنمية البشرية وإعداد القيادات بهذا القطاع.

5. تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتصميم قواعد البيانات المتكاملة للمنشآت الصحية.

6. القيام بالجهود الخاصة بتطوير النظم في قطاع الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة محليا وعالمياً.

وتتمثل متطلبات الحصول على الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة التي يمنحها المعهد

أولًا: درجة الدبلوم الأكاديمية

- اجتياز عدد 30 ساعة معتمدة بنجاح منها عدد 21 ساعة معتمدة متطلبات أساسية وعدد 9 ساعات معتمدة متطلبات اختيارية وذلك على مدى فصلين دراسين كحد أدنى خلال عام أكاديمي.

ثانيًا: درجة الماجستير الأكاديمية

- تكون متطلبات نيل درجة الماجستير الأكاديمية 54 ساعة معتمدة على مدى أربع فصول دراسية كحد أدنى خلال عامين، وتوزع هذه المتطلبات كالاتي:

أ‌- دراسة مقررات دراسية تعادل 30 ساعة معتمدة منها عدد 18 ساعة معتمدة متطلبات أساسية وعدد 12 ساعة معتمدة متطلبات اختيارية واجتياز هذه المقررات بنجاح.

ب‌- أن يتقدم الطالب برسالة في موضوع يقرره مجلس الكلية بواقع 24 ساعة معتمدة مع اجتياز مناقشة الرسالة بنجاح.

ثالثًا: درجة الماجستير المهنية

- اجتياز عدد 42 ساعة معتمدة بنجاح منها عدد 24 ساعة معتمدة متطلبات أساسية وعدد 18 ساعات معتمدة متطلبات اختيارية وذلك على مدى أربع فصول دراسية كحد أدنى خلال عامين أكاديميين.

رابعًا: درجة الدكتوراه الأكاديمية

- تكون متطلبات نيل درجة الماجستير الأكاديمية 48 ساعة معتمدة على مدى ستة فصول دراسية كحد أدنى خلال ثلاثة أعوام، وتوزع هذه المتطلبات كالاتي:

أ‌- دراسة مقررات دراسية تعادل 24 ساعة معتمدة منها عدد 15 ساعة معتمدة متطلبات أساسية وعدد 9 ساعة معتمدة متطلبات اختيارية واجتياز هذه المقررات بنجاح.

ب‌- أن يتقدم الطالب برسالة في موضوع يقرره مجلس الكلية بواقع 24 ساعة معتمدة مع اجتياز مناقشة الرسالة بنجاح.

وتتمثل الفئات المستهدفة، الأطباء بالتخصصات المختلفة، الصيادلة، التمريض، العاملين بالمستشفيات، العاملين بالقطاع الصحي، العاملين بقطاع الفنادق.